Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp verlängert bis 2026

Aussagen von Sportboss Krösche in dieser Zeitung rund um ein angebliches Bayern-Interesse an Trapp („Eine von Beratern fingierte Geschichte, völliger Quatsch”) hatten Anfang des Jahres für kurzzeitige Verstimmungen zwischen ihm und Trapps Berater Volker Struth gesorgt. Doch das ist längst vergessen und verziehen. „Kevin Trapp ist eine absolute Identifikationsfigur und steht wie kaum ein anderer für Eintracht Frankfurt”, wird Krösche in der Vereinsmitteilung zitiert. „Sein herausragendes Torwartspiel, aber auch seine Persönlichkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Mannschaft und unseres Klubs”, so der Sportvorstand, der betont: „Uns war zu jeder Zeit wichtig, mit Kevin langfristig zu verlängern und ihm auch eine Perspektive für seine Zeit nach der aktiven Karriere zu geben.” Das ist den Hessen nun gelungen – und Krösche hat damit eine Baustelle im Kader frühzeitig geschlossen.