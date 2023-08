Eintracht: Kolo Muani bittet persönlich um Wechselfreigabe

Bisher liegt den Hessen nur ein einziges Angebot vor, was nicht den Erwartungen entspricht. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagte dazu am Sonntag: „Es ist so, dass wir momentan einfach zu weit auseinanderliegen.“ Die Eintracht-Bosse beharren auf der Ablöse von 100 Millionen Euro. Vorstellbar, so ist zu hören, wäre eine Summe von 90 Millionen plus Boni. Legt PSG nicht noch einmal nach, droht der Deal zu platzen.