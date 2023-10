Eintracht-Kommentar: VAR macht Schiedsrichter schlechter

Axel Hellmann hat die Diskussion über die Schiedsrichter-Leistungen in der Bundesliga auf eine höhere Ebene gehoben. Der Boss der Frankfurter Eintracht fordert im Grunde die Abschaffung des VAR, des Video-Assistent-Referee. Oder zumindest eine Beschneidung von dessen Eingriffsmöglichkeiten. Die Forderung geht in die richtige Richtung. Der VAR verhindert zwar in vielen Fällen Fehlentscheidungen, aber er macht den Fußball dennoch nicht gerechter und die Schiedsrichter eindeutig schlechter. Wer offensichtliche Fehler auch nach mehrmaligem Ansehen am Bildschirm nicht erkennt, bringt die Fußballseele zum Kochen und wertet ein tolles Spiel ab. So wie am Sonntag mal wieder beim Spiel Eintracht gegen den BVB.