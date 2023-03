Eintracht mit 1:1-Unentschieden im Test gegen Fürth

Elf Profis der Eintracht sind in diesen Tagen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, von Torwart Kevin Trapp bis Stürmer Randal Kolo Muani. Erst am nächsten Donnerstag kommen mit Rafael Borré und Daichi Kamada die letzten zurück. Dennoch konnte der Frankfurter Trainer eine ordentliche Mannschaft mit elf Profis in der Anfangself auf Feld schicken. Die Abwehrformation könnte so sogar im nächsten Bundesligaspiel genauso beginnen. Die Dreierkette bildeten Almamy Touré, Tuta und Evan Ndicka, so hatte die Eintracht vor einem knappen Jahr das Europapokalfinale begonnen. Nach vorne wurde das normale System verändert, in Ermangelung an gelernten Stürmern.