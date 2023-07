Eintracht-Neuling Omar Marmoush: Fühlt sich an wie New York

Und nach ein paar Tagen im Kreis der Eintracht ist er froh über diesen Schritt. Die ersten Eindrücke haben alle Hoffnungen bestätigt. Die Aufnahme bei den Kollegen sei „sehr gut“ gewesen, „ich fühle mich schon sehr wohl hier.“ Wobei die Stadt Frankfurt ihn mit ihrer Größe und Vielfältigkeit durchaus fordert. „Frankfurt ist für mich gerade wie New York“, sagt er lachend, „hier gibt es so viele gute Restaurants, in Wolfsburg waren es nur drei, vier.“ Der Unterschied zwischen der Autostadt und „Mainhattan“ sei einfach riesig. Das gelte auch für die Klubs. Marmoush über seinen neuen Arbeitgeber: „Die Eintracht ist ein riesiger Verein. Das hat mich sehr beeindruckt.“ Das alles hat Marmoush bei seiner offiziellen Vorstellung in nahezu perfektem Deutsch gesagt. Seit sechs Jahren lebt der Ägypter in Deutschland, gekommen war er aus Kairo. „Ich habe gleich mit Sprachunterricht angefangen, viermal pro Woche mit einem Privatlehrer“, berichtet er. Sich auf Deutsch ausdrücken zu können, sei gerade in Wolfsburg sehr wichtig gewesen, „weil dort nicht so wirklich alle englisch sprechen.“ In der internationalen Stadt Frankfurt wird er dieser „Probleme“ nicht haben.