Eintracht-Präsident Fischer wehrt sich gegen Drogen-Vorwürfe

Demnach plant der Fischer-Anwalt eine Einlassung bei der Staatsanwaltschaft wegen der Hausdurchsuchung und der Ermittlungen abgeben. Denn die nicht sichtbaren Kokain-Reste auf einem Nachttisch seien in einem Zimmer gefunden worden, das nicht eindeutig dem 66-Jährigen zuzuordnen sei. Außerdem soll der Drogentest des 13-Jährigen, der mit Fischers Sohn in der Schule Kokain konsumiert haben soll, negativ ausgefallen sein. Der Fischer-Anwalt will am Donnerstag eine öffentliche Stellungnahme abgeben.