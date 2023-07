Eintracht-Spielmacher Götze: „Liebe den Klub und die Stadt“

Egal, welche Frage auch gestellt wurde, Götze gab sich in einem Pressegespräch betont gelassen, war bestens gelaunt. Ein Infekt hatte ihn in der ersten Trainingswoche daran gehindert, alle Einheiten mitzumachen. Das ist ausgestanden. „Er ist immer blöd, wenn man am Anfang ausfällt“, sagt er, „aber es gibt nun immer mal Wehwehchen.“ Nun sei wieder alles gut. Götze ist wieder mitten drin statt nur dabei. Und wird am Freitag beim Test gegen Vitesse Arnheim zum ersten Mal in dieser Saison auch spielen. Die erste Einschätzung der teilweise umgebauten Mannschaft ist positiv. „Alle Spieler sind sehr motiviert“, sagt er, die Inhalte, die vom neuen Trainerteam vermittelt würden, seien „super, defensiv wie offensiv.“ Zudem komme es darauf an, sich in den Tagen von Österreich auch kennenzulernen, die neuen Spieler zu integrieren. „Ich bin da sehr positiv gestimmt“, sagt er, „wir freuen uns darauf, das Geübte bald im Spiel umsetzen zu können.“