Eintracht-Sportdirektor: „Lassen uns keine Krise einreden“

Kommen wir zum Schluss zum Spiel gegen Ihren Ex-Club Hoffenheim am Samstag. Es wird wie in den Vorjahren das gefühlt 18. Heimspiel für die Eintracht angesichts von mehr als zehntausend Gästefans. Was sagen Sie zu der Fanszene in Frankfurt, auch im Vergleich zu Ihren vorangegangenen Stationen Hoffenheim und Leipzig? Ich habe in meinen ersten beiden Jahren die ganze Wucht der Fans kennenlernen dürfen. Was da in vielen Spielen für eine Emotionalität und Unterstützung von der Tribüne gekommen ist, ist besonders. Das trägt mich, selbst wenn ich nur auf der Bank sitze. Das pusht die Spieler enorm und macht in den entscheidenden Momenten sicherlich etwas aus, wenn es darum geht, beispielsweise noch einmal den letzten Sprint anzuziehen. Ein gutes Beispiel dafür ist etwa die Schlussphase des letzten Bundesliga-Spiels der vergangenen Saison gegen Freiburg. Ich bin überzeugt davon, dass die fantastische Unterstützung unserer Fans einen Impact auf das Siegtor und damit auf die Qualifikation zur Europa Conference League hatte.

Was für ein Spiel erwarten Sie? Hoffenheim ist sehr gut in die Bundesliga-Saison gestartet. Daher erwarte ich sie mit einer breiten Brust. Sie spielen gerne mit lockendem Ballbesitz, gehen trotzdem gerne den einfachen Weg in die Tiefe. Dafür müssen wir uns wappnen. Mit Maxi Beier haben sie beispielsweise einen Angreifer, der viel Tempo hat. Für uns könnten sich am Samstag einige Chancen durch das Umschalten nach Ballgewinn bieten.

Wie gefällt Ihnen Frankfurt und was hat die Stadt, was Ihre Heimatstadt Heidelberg nicht hat? Mir gefällt Frankfurt sehr. Ich bin nicht allzu weit weg aufgewachsen, war aber trotzdem nicht so oft hier. Aber seit ich in Frankfurt lebe, habe ich die Stadt in mein Herz geschlossen, mit all den verschiedenen Facetten, die sie bietet. Von den Wolkenkratzern im Bankenviertel bis hin zu Sachsenhausen, wo ich wohne. Der Taunus ist nah. Ich mag es, am Main zu radeln oder im Stadtwald zu joggen. Die Stadt bietet viel und ich genieße das Angebot der Stadt – kulturell und kulinarisch. Wenn überhaupt, würde hier nur ein kleines Schloss fehlen. (lacht) Das ist schon ziemlich nett in Heidelberg.