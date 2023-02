Eintracht-Trainer fordert „beste Leistung” gegen Lilien

Frankfurt. Die Analysten der Frankfurter Eintracht, darunter der ehemalige Profi Marco Russ, haben alle Spiele des SV Darmstadt 98 in diesem Jahr ganz genau beobachtet und dem Trainerteam eine detaillierte Analyse vorgelegt. Die Spieler der Eintracht werden am Dienstagmittag, erst ein paar Stunden vor dem DFB-Pokal-Achtelfinalspiel (20.45 Uhr) gegen die Lilien, über den Gegner informiert. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Trainer Oliver Glasner, „Darmstadt ist in richtig guter Form und hat sich den Tabellenplatz in der Liga völlig verdient.“ Die Darmstädter führen die Zweite Liga deutlich an und steuern stramm Kurs Bundesliga. „Das wünsche ich ihnen auch, es ist die Fortsetzung der tollen letzten Saison, sie haben eine klare Linie beim Trainer und im ganzen Verein“, lobt Glasner, „aber im DFB-Pokal sollte im Achtelfinale Schluss sein“.