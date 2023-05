Eintracht Trainer Glasner fokussiert und mit Tunnelblick

Das Vertrauen in seine Spieler sei unerschütterlich, sagt Glasner, „diese Mannschaft gibt mir Zuversicht.“ Er wisse, dass alle alles gegeben hätten in der Vergangenheit und auch in den nächsten Wochen weiter alles geben werden. „Diese Mannschaft ist hungrig auf einen Sieg“, sagt er, „es ist nach wie vor eine tolle Gruppe.“ Was nun endlich mal wieder zu beweisen sein wird. Bei allen Enttäuschungen in den letzten Wochen konnte sich die Eintracht wenigstens (teilweise) auf ihre Heimstärke verlassen. Zuletzt viermal 1:1 gegen eher unterdurchschnittliche Gegner wie Stuttgart, Bochum, Mönchengladbach und Augsburg bedeuteten zwar durchweg Frustrationen, aber, so Glasner, „im eigenen Stadion sind wir in diesem Jahr noch ungeschlagen.“ Und mit rund 50.000 Zuschauern wird die Arena auch gegen Mainz ausverkauft sein.