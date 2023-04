Eintracht-Trainer Glasner stellt sich vor seine Mannschaft

Glasner hat sich nicht nur mit der nahen Zukunft, sondern vor allem auch mit der jüngeren Vergangenheit beschäftigt. Die letzten Wochen mit den vielen Negativerlebnissen- und Ergebnissen hätten natürlich Auswirkungen auf das Innen- und Außenverhältnis gehabt. „Wir haben uns in eine negative Stimmung gebracht, da bin ich voll mit im Boot“, sagt er, „aber wir dürfen uns nicht runterziehen lassen”. Die Ansprüche der Mannschaft und die Erwartungen an die Mannschaft seien mit den Erfolgen der letzten Jahre, vor allem in den Pokalwettbewerben, enorm gestiegen. „Diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist sehr schwierig“, sagt er, „die Jungs überfordern sich manchmal selbst.“ Die Mannschaft habe in den letzten Jahren die Latte immer höher gelegt, sei zuletzt aber gescheitert, drüber zu springen. Glasner: „Wir wollen die Latte aber nicht niedriger legen, sondern so hart arbeiten. dass wir drüber kommen.“ Auch in den letzten „sechs glorreichen Jahren“, so der österreichische Fußball-Lehrer, habe die Eintracht keine besseren Bundesligaergebnisse abgeliefert. „Elfter, Achter, Siebter, Neunter, Fünfter und wieder Elfter“, zählte er die Platzierungen in der Tabelle auf, „wir sind also aktuell als Siebter nicht aus der Norm, sondern eher sogar etwas drüber.“ Dies ist sicher eine zulässige Relativierung des Absturzes seit der Vorrunde, aber keine wirkliche Erklärung.