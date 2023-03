Eintracht-Trainer misst Union-Spiel große Bedeutung bei

Frankfurt. Es ist das Duell der Verlierer, wenn am Sonntag (15.30 Uhr) der 1.FC Union Berlin die Frankfurter Eintracht empfängt. Die Berliner sind aus der Europa-League (EL) nach einem 0:3 bei Union Saint-Gilloise in Belgien (Hinspiel 3:3) hochkant rausgeflogen, den Frankfurtern ist es mit dem 0:3 bei der SSC Neapel in der Champions-League (CL) nicht anders gegangen. Der Frankfurter Trainer hat sich mit einer Überdosis Fußball getröstet. „Ich habe mir am Donnerstag fünf, sechs Stunden Fußball angeschaut“, sagte Oliver Glasner, „Union, Freiburg gegen Juve und Sporting bei Arsenal“. Zum ersten Mal seit zwanzig Monaten war die Eintracht ja am Donnerstag nach einem Ausscheiden in die Heimat zurückgeflogen. „Das war traurig“, sagte Glasner, „aber ich habe auch Stolz verspürt für die tolle Reise durch Europa-League und Champions-League.“