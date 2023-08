Eintracht-Transfernews: Borré nach Spanien?

Mächtig was los in der Eintracht-Gerüchteküche an diesem Montag. Von Lokomotive Moskau soll ein Angebot für Europa-League-Held Rafael Borré vorliegen. Dem Vernehmen nach über 10 Millionen Euro. Auch bei Jesper Lindström könnte die nächsten Tage Bewegung in einen Transfer kommen. SSC Neapel soll der Eintracht ein Angebot über 24 Millionen Euro plus Boni unterbreitet haben. Darüber hinaus hat Kristijan Jakic das Interesse vom VfB Stuttgart geweckt. Der Kroate soll dort den Japaner Endo ersetzen, der zum FC Liverpool gewechselt ist. Jakic fehlt daher auch im Conference-League-Kader, genauso wie Christopher Lenz.