Eintracht-Transfernews: Krösche spricht über Kolo-Muani-Poker

Es geht weiter Schlag auf Schlag bei der Eintracht. Christopher Lenz verlässt die Hessen in Richtung RB Leipzig. Lenz, der an Philipp Max zuletzt nicht vorbeikam, soll dort Back-up von David Raum werden. In Frankfurt hatte der Europa-League-Gewinner noch Vertrag bis 2024. Sportvorstand Markus Krösche zum Transfer: „Christopher war in seinen beiden Jahren bei der Eintracht ein vorbildlicher Teamplayer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Im Finale in Sevilla hat er Verantwortung übernommen und ist als erster Eintracht-Schütze im Elfmeterschießen angetreten. Auch dieser Moment hat Christophers großartigen Charakter gezeigt. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste.“