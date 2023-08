Eintracht-Transfernews: Möglicher Muani-Nachfolger sagt ab

Randal Kolo Muani will zu Paris St. Germain und soll eine Einigung mit dem französischen Meister getroffen haben. Das berichtet „Foot Mercato“ am Samstagmittag. Ein zweiter Verein soll dem Bericht zufolge aber noch ein Auge auf Kolo Muani geworfen haben. Ein Angebot von PSG für Kolo Muani lässt in Frankfurt aber bisher auf sich warten.