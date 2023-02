Eintracht Frankfurt trauert um Helmut „Sonny” Sonneberg

Frankfurt. Eintracht Frankfurt trauert um einen ganz besonderen Fan. Helmut Sonneberg, von allen nur „Sonny“ genannt, ist am Freitag verstorben. Das teilte sein Herzensverein am Abend mit. „Er hat keine großen sportlichen Erfolge für die Eintracht gefeiert, er hat nie ein entscheidendes Tor im Stadion geschossen. Für den Verein war er trotzdem ein herausragender Repräsentant, der in beeindruckender Weise seine Lebensgeschichte als Holocaustüberlebender an die nachfolgenden Generationen weitergegeben hat“, schreibt Eintracht Frankfurt in einer Mitteilung.