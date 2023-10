Eintracht und Paok: Rüsselsheimer hat Tattoos von beiden Teams

Darauf habe ich gehofft. Ich habe die Auslosung live gesehen in einer griechischen Taverne. Als Paok dazugelost wurde, bin ich richtig aufgesprungen und habe „Jawoll!“ geschrien. Das war ein Traum, weil ich Paok mal bei uns im Waldstadion sehen kann.

Herr Hettinger, als bei der Auslosung Paok in die Gruppe der Frankfurter gelost wurde: War das für Sie der GAU oder die Erfüllung eines Traums?

Meine erste Liebe war eine Griechin. Ihr Vater und Bruder waren große Fans von Paok und so kam es. Paok hat die gleichen Farben und den Doppelkopfadler. Dann habe ich 2012 das erste Spiel im „Toumba“ gegen Rapid Wien gesehen, das Stadion voller Bengalos. Da wusste ich, ich bin Paok-Fan.

Paok ist einer von drei Clubs, die seit Gründung der Ersten Liga 1959 in Griechenland nie abgestiegen sind. Was sollte man noch wissen?

Der Club wurde dreimal Meister – 1976, 1985 und zuletzt 2019 – und achtmal Pokalsieger. Sie sind die Nummer zwei hinter Serienmeister Olympiako Piräus, in den letzten Jahren kam wieder AEK Athen dazu. Meistens ist es ein Dreikampf mit Panathinaikos Athen um Platz zwei. Der Verein wurde von den Konstantinoplern gegründet. Die Eintracht und Paok haben 1981 gegeneinander gespielt, mit Körbel, Pezzey, Nachtweih, Hölzenbein, Borchers, Falkenmayer et cetera. Die Eintracht hat zuhause 2:0 gewonnen, dann in Saloniki 0:2 verloren. Im Elfmeterschießen hat die Eintracht 5:4 gewonnen und ist weitergekommen. Mein Vater war damals im Hinspiel im Waldstadion.