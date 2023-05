SGE- gegen Schalke-Fans: DRK-Helferin bei Prügelei verletzt

Schalke. Auf dem Feld lieferten sich die Teams am Samstag beim 2:2-Unentschieden eine spannende Partie, kurz nach dem Abpfiff kam es zwischen den Fans der Frankfurter Eintracht und Schalke 04 zu äußerst unschönen Szenen. Wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilt, kletterten Anhänger aus Frankfurt kurz nach Spielende über den Zahn des Gästeblocks und griffen Fans von S04 an. Es entwickelte sich eine Massenschlägerei, die Situation eskalierte. Eine Mitarbeiterin des DRK wurde dabei durch Faustschläge so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Dazu erlitten drei Polizisten leichte Verletzungen.