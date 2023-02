Eintracht verliert 0:3 gegen effektivere Kölner

In der 25. Minute schien Kolo Muani auf dem Weg zu seinem nächsten Treffer. Lindström hatte einen wunderbaren Pass gespielt, der Franzose war an den ersten beiden Kölnern schon vorbei, doch in letzter Sekunde wurde er von Benno Schmitz noch vom Ball getrennt. Die Kölner hatten ihre besten Szenen jeweils im Anschluss an Frankfurter Standards. Wenn diese abgewehrt wurden, ging es blitzschnell. So bei einem Konter in der 28. Minute, als die Frankfurter Abwehrspieler Mühe hatten, hinterherzukommen, doch am Ende noch den Ball an den Fuß brachten.