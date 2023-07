Eintracht verliert nach schwachem Auftritt auch in Fulda

Fulda. Wer in Fulda auf die ganz großen Stars der Frankfurter Eintracht gehofft hatte, wurde enttäuscht. Kevin Trapp, Mario Götze, Randal Kolo Muani, Djibril Sow, Neuzugang Robin Koch - sie alle fehlten beim letzten Freundschaftsspiel der „Hessentour“ bei der SG Barockstadt Fulda. Grund zur Sorge besteht aber nicht: Ins Trainingslager nach Österreich allerdings werden sie an diesem Sonntag alle mitfahren. Die 5000 Zuschauer im ausverkauften Stadion „Johannisau“ hatten dennoch ihren Spaß, zumindest sofern sie Anhänger der Gastgeber waren. Denn was die Eintracht insbesondere in der ersten Halbzeit zeigte, war schlicht blamabel. Am Ende hatten die Frankfurter nach einem 0:3-Halbzeitrückstand und einer klitzekleinen Steigerung im zweiten Abschnitt mit 2:3 verloren. Schon die zweite Niederlage gegen einen Viertligisten innerhalb von fünf Tagen (Dienstag 1:2 in Steinbach-Haiger). „Die erste Halbzeit war richtig enttäuschend“, sagte Kapitän Sebastian Rode.