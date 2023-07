Eintracht-Verteidiger Koch „will Führungsrolle übernehmen“

Von Robin Koch wird bei der Eintracht viel erwartet. Und Robin Koch erwartet bei der Eintracht viel von sich selbst. In England sei er gereift, „sportlich und menschlich“, dieser Plan sei aufgegangen. Die Erfahrungen, die er nach seinem Wechsel 2020 von Freiburg nach Leeds (Ablösesumme 13 Millionen Euro) gemacht habe, will er nun gewinnbringend einbringen. In Leeds habe er sich mit der Zeit den Status eines „Führungsspielers“ erarbeitet, „das will ich nun auch in Frankfurt und das erwarten der Coach und auch alle anderen hier von mir.“ Die Position sei dabei nicht so wichtig. Er könne in der Abwehrkette rechts und links spielen, am liebsten zentral. Und wenn er auf der „Sechs“ gebraucht werde, sei auch dies kein Problem.