Eintracht Frankfurt verpflichtet Stürmer Omar Marmoush

Sein Bundesligadebüt hat er im Mai 2020 geliefert. Vom VfL war er zweimal ausgeliehen, in der Rückrunde der Saison 2020/21 an den Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen, für den er 21 Einsätze und zehn Torbeteiligungen (sieben Treffer, drei Vorlagen) verbuchen konnte. In der Saison 2021/22 ging es für den Rechtsfuß leihweise zum VfB Stuttgart. Bei den Schwaben absolvierte er 21 Bundesligaspiele (drei Tore, fünf Vorlagen). Darüber hinaus stand Marmoush als Teil der Startelf mit der A-Nationalmannschaft Ägyptens im Finale des Afrika-Cup 2022, in dem sich sein Team erst im Elfmeterschießen dem Senegal geschlagen geben musste.