Eintracht weiter ungeschlagen, aber ohne Durchschlagskraft

Eintracht-Coach Dino Toppmöller hatte im Vergleich zum Conference-League-Spiel viermal getauscht. Tuta, Aurelio Buta, Hugo Larsson und Fares Chaibi ersetzten Sebastian Rode (verletzt), Hrvoje Smolcic, Mario Götze, Paxten Aarsonson (alle Bank). Knapp fünf Minuten vor 55.800 Zuschauern ausverkauften Deutsche Bank Park gespielt, da wäre der SC Freiburg unter den Augen des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann beinahe in Führung gegangen. Ritsu Doan mit einem Kopfball verlangte alles von Frankfurts Nationalkeeper Kevin Trapp ab. Nach zehn Minuten dann der erste gefährliche Angriff der Hessen. Omar Marmoush schickte Aurelio Buta, der mit viel Tempo in den Strafraum zog und von Freiburgs Lukas Kübler leicht an der Schulter gezogen wird. Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) war der Meinung, das sei zu wenig für einen Strafstoß.