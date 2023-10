Eintracht will gegen Dortmund ein Ausrufezeichen setzen

Die verfehlte Terminplanung der DFL führt am Sonntag freilich zu großen Erschwernissen, nicht nur für die Zuschauer. Durch den Frankfurt-Marathon stehen bis zum frühen Nachmittag viele Räder still in der Metropole am Main, sowohl die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie S-Bahn, U-Bahn und Busse als auch die Anfahrt mit dem Auto sind eingeschränkt. Angeblich müssen sogar die Schiedsrichter aus ihrem Hotel in der Innenstadt mit der U-Bahn anreisen. Die Eintracht spricht von „Einschränkungen und Beeinträchtigungen“ bei der Anreise. Und dies alles nur, weil die DFL, die die Eintracht vor drei Wochen gegen Heidenheim noch am Abend um 19.30 Uhr hatte spielen lassen, nun nicht in der Lage war, das Spiel gegen Dortmund um 17.30 Uhr anzusetzen und damit die Lage auf den Straßen zu entspannen.