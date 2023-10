Eintracht mit erstem Bundesliga-Auswärtssieg nach 345 Tagen

Frankfurt. 345 Tage hat die Frankfurter Eintracht auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga warten müssen. Nun ist er ausgerechnet gelungen, als vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim, vieles, wenn nicht alles, gegen die Frankfurter gesprochen hatte. Unmittelbar vor dem Anpfiff hatte sich Nationaltorwart Kevin Trapp wegen einer Rückenverletzung abgemeldet. Spielmacher Mario Götze war nach der Geburt seiner Tochter am späten Freitagabend nicht dabei. Viele Spieler waren erst spät von Länderspielreisen zurückgekehrt. Und dann war die Eintracht auch noch beim ersten Angriff in der 3. Minute in Rückstand geraten. Am Ende aber stand ein verdienter, im Grunde souverän herausgespielter 3:1 (3:1) -Sieg. „Wenn man die Vorzeichen des Spiels sieht, bin ich absolut stolz auf die Jungs“, jubelte Trainer Dino Toppmöller nach dem ersten Dreier in der Fremde seit dem 5. November letzten Jahres, damals 2:1 in Augsburg, „sie haben mentale Stabilität an den Tag gelegt, Charakter bewiesen und weiter ihr Ding gemacht.“