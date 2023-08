Eintrachts Trapp möchte Klarheit im Transferfall Kolo Muani

Nach dem großen Erfolg in der Europa League erreichte die Eintracht in der vorigen Spielzeit das Achtelfinale der Champions League. Als Liga-Siebter spielen die Frankfurter in dieser Saison international im Playoff der Conference League. „Wir nehmen diesen Wettbewerb ernst und wollen wieder magische Nächte haben. Es wird keinen einzigen in der Mannschaft geben, der sagt, Conference League ist mir nicht gut genug“, betonte Trapp. Die Hessen treffen entweder auf Hapoel Beerscheva oder Lewski Sofia. Das Hinspiel wird am 24. August auswärts und die Rückpartie eine Woche danach in Frankfurt ausgetragen.