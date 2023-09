Enttäuschung bei Mainz 05: „Uns fehlt das Selbstvertrauen“

Stefan Bell (05-Innenverteidiger): „Das Ergebnis tut in der Höhe schon weh, weil die Leistung eigentlich über weite Strecken gut war. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die offensiv in dieser Saison bislang eine extreme Power hat, sich viele Chancen erspielt. Das haben wir über die ersten 55 bis 60 Minuten fast komplett abgeschaltet. Das hat so geklappt, wie wir es vorhatten. Es ist extrem bitter, dass in der letzten halben Stunde fast jeder verlorene Zweikampf oder Fehler direkt zu einem Gegentor führt.“