Ermittlungsverfahren gegen Mainz-05-Profi Anwar El Ghazi

Nach Bewertung liege der Anfangsverdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Billigen von Straftaten in Tateinheit mit Volksverhetzung durch Verbreiten eines Inhalts vor, heißt es. Mutmaßlich geht es dabei auch um eine Parole, die El Ghazi teilte und später löschte. In einem Beitrag hieß es in einem Satz: „Vom Fluss bis zum Meer, Israel wird frei sein.“ Viele Juristen ordnen diese Parole als strafbar ein, weil sie unter Verdacht steht, Israel das Existenzrecht abzusprechen.