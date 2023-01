Erneut negativ getestet: 05-Profi Szalai darf wieder spielen

MAINZ. Der in der vergangenen Woche positiv auf das Corona-Virus getestete Fußball-Profi Adam Szalai kehrt auf den Platz zurück. Wie der ungarische Fußball-Verband MLSZ am Dienstag bei Twitter mitteilte, ist der Stürmer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ab sofort wieder für die ungarische Fußball-Nationalmannschaft spielberechtigt, nachdem ein weiterer Test negativ ausgefallen war. Szalai war schon an den beiden Tagen nach dem positiven Test jeweils negativ getestet worden, hat nun insgesamt also drei negative Tests in Folge vorliegen. Ungeklärt ist, ob es sich bei dem Ergebnis von Freitagabend möglicherweise um einen falsch positiven Test handelte.