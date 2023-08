Ersatz für Neuer: Hamann plädiert für Spanier de Gea

„Es ist ja nicht gesagt, dass er so hält wie vorher. Er hat schon bei der WM nicht gut gehalten und die Wochen vorher auch“, befand der frühere Fußball-Nationalspieler bei einer Veranstaltung des TV-Senders in München. „Mit jeder Woche, mit jedem Monat, wo er länger verletzt ist, wird es schwerer wiederzukommen.“ Hamann fehle „die Fantasie, warum Neuer nach einer so schweren Verletzung besser halten sollte als zuvor. Das ist für mich ausgeschlossen“.