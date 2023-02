Erst Vater, dann Torschütze: Stage mit „perfekter Woche“

Sowohl beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg als auch beim Erfolg in Stuttgart setzte Coach Ole Werner von Beginn an auf Stage. Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) möchte er nachlegen. „Ich würde gerne mal im Weserstadion treffen, aber wichtiger sind immer drei Punkte. Das wird ein großes Spiel“, sagte er.