Erster Zugang perfekt: Mainz 05 holt Torwart Daniel Batz

Bundesweite Bekanntschaft erhielt Batz, als er in der Saison 2019/20 mit dem 1. FC Saarbrücken bis ins Halbfinale des DFB-Pokals einzog. Im Viertelfinale gegen den damaligen Erstligisten Fortuna Düsseldorf hielt der Keeper insgesamt fünf Elfmeter - einen in der regulären Spielzeit, vier im Elfmeterschießen. Batz ist in Erlangen geboren, hatte unter anderem beim 1. FC Nürnberg, SC Freiburg, Chemnitzer FC, SV Elversberg und seit 2017 beim 1. FC Saarbrücken gespielt.