Europa Ade? Eintracht spielt nur Remis gegen Augsburg

Der erste Schlag hatte die Eintracht schon lange vor dem Anpfiff getroffen. Randal Kolo Muani, seit einigen Wochen mit Problemen an den Adduktoren, musste passen. Das Risiko, ihn trotz der Blessur einzusetzen, war mit Blick auf das DFB-Pokal-Halbfinale in Stuttgart am nächsten Mittwoch einfach zu groß. Also verzichtete Trainer Glasner schweren Herzens auf den Torjäger. Kurz vor dem Warmlaufen musste dann auch noch Djibril Sow mit einer Grippe aufgeben. Für ihn rückte Ansgar Knauff kurzfristig ins Team. Wahrlich keine guten Voraussetzungen für das so wichtige Heimspiel.