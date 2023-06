Evan Ndicka verlässt Eintracht Frankfurt

„Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen, es ist daher schade, dass er uns verlässt“, sagt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Gleichzeitig bedankte er sich beim 23-Jährigen für „fünf gemeinsame Jahre, in denen er bereits zu Beginn in jungem Alter als Stammspieler seine Leistung gebracht hat. Am sportlichen Erfolg und der positiven Entwicklung von Eintracht Frankfurt hat er seinen Anteil. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“