Ex-05er Kunde Malong kehrt in die Bundesliga zurück

Mainz. Das Gastspiel in Griechenland war nur von recht überschaubarer Dauer. Nach knappt anderthalb Spielzeiten bei Olympiakos Piräus kehrt der Kameruner Pierre Kunde Malong, 27, in die Fußball-Bundesliga zurück. Der VfL Bochum baut im Kampf um den Klassenverbleib auf den Antrieb und die Power des Mittelfeldmotors, der von 2018 bis 2021 das Trikot des Bundesliga-Konkurrenten Mainz 05 getragen hatte. Der kamerunische Nationalspieler und WM-Fahrer (35 Länderspiele) absolvierte insgesamt 70 Pflichtspiele für die 05er, spielte aber im Mega-Abstiegskampf 2020/21 - auch bedingt durch eine Knieverletzung - unter Cheftrainer Bo Svensson keine Rolle mehr und war deshalb im Sommer 2021 in die griechische Super League gewechselt. Mit Olympiakos feierte Kunde Malong 2022 die griechische Meisterschaft, war zuletzt aber kaum zum Zug gekommen.