Ex-Eintrachtler Janßen über Viktoria: „Mehr Familie geht nicht“

Herr Janßen, was ist Ihre schönste Erinnerung an die Zeit in Frankfurt?

Die schönste ist sehr, sehr einfach: Das war der Last-Minute-Klassenerhalt 1999 mit dem Tor von Jan Aage Fjörtoft zum 5:1 gegen Kaiserslautern. Wir waren vier Spieltage vor Saisonende gefühlt schon abgestiegen, mussten dann in Bremen und zuhause gegen Dortmund gewinnen, was wir gemacht haben. Dann liegen wir in Schalke 0:2 zurück, gleichen aus, und ich laufe in der 75. Minute auf Olli Reck zu, der Ball musste rein. Ich habe ihn an sein Bein geschossen, der Ball kommt zurück und ich konnte ihn ins leere Tor zum 3:2 schießen. Und dann kommt eben die Geschichte gegen Lautern, wo wir 4:1 führten und jeder dachte, wir haben die Klasse gehalten, ehe es hieß, wir brauchen noch ein Tor. Ich bekomme noch immer Gänsehaut, wenn ich davon erzähle – mehr geht emotional nicht.