Ex-Leverkusen Coach Seoane traut Wirtz den Ballon d'Or zu

Seinem Nachfolger Xabi Alonso traut der Schweizer Seoane eine große Karriere als Coach zu. „Er ist eine Persönlichkeit, der eine große Trainerkarriere bevorsteht“, sagte der 44-Jährige: „Mich freut es, dass er die Mannschaft in die Spur bekommen und die Aufholjagd gestartet hat. Ich freue mich auch für das Team und den gesamten Club.“ Seoane hatte Leverkusen im Vorjahr mit der stärksten Rückrunde der Vereinsgeschichte in die Champions League geführt, war aber im Oktober auf Rang 17 in der Bundesliga beurlaubt worden. Inzwischen ist Bayer Sechster und spielt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei Union Saint-Gilloise um den Einzug ins Halbfinale der Europa League.