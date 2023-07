Ex-Lilie Ben Balla wechselt nach Sandhausen

Bei den Nordbadenern soll Ben Balla mit seiner Erfahrung von über 80 Pflichtspielen in den drei höchsten deutschen Ligen dabei helfen, den SVS wieder in die zweite Liga zu führen. „Yassin ist eine wichtige Komponente im Übergang von der Defensive in die Offensive“, wird Sandhausens Cheftrainer Danny Galm auf der vereinseigenen Website zitiert. „Mit seiner Dynamik, seiner Zweikampfstärke und der Mentalität kann er Lücken schließen und die Defensive stabilisieren.“