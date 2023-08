Ex-Lilien-Spieler über Homburg: „Sind fast alle Vollprofis“

Herr Gutzler, welche Erinnerungen haben Sie an den FC Homburg?

Auch wenn sie mittlerweile nur noch in der Regionalliga spielen: Es hat sich eigentlich wenig geändert seit damals. Sie waren in letzter Zeit ja oft Klassenkonkurrent von „meinem“ Verein Wormatia Worms gewesen, da habe ich sie immer verfolgt. Damals aber war das einfach ein ganz typischer Zweitligist, die Stadt war ja sogar kleiner als Darmstadt. Irgendwann hatten sie dann nicht mehr die Mittel, um in der Zweiten Liga zu spielen – eine weitere Parallele zum SV 98.