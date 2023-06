Ex-Profi enthüllt: Was er von Eintracht-Coach Toppmöller lernte

Nun wartet auf Dino Toppmöller die erste Cheftrainerstation. Trauen Sie ihm diese Rolle im emotionalen Frankfurter Umfeld zu? Er kennt solch ein Umfeld ja von den Bayern. Er hat mir auch erzählt, was dort los war. Bei der Eintracht wird nicht weniger los sein. Aber Dino ist ein sehr ruhiger Typ, der nie ausrastet. Wir haben zum Beispiel mal in einer Partie zur Halbzeit 0:3 hintengelegen. Wir haben alle gedacht, jetzt kriegen wir es voll ab. Aber er war ganz sachlich, hat uns einen klaren Kopf gemacht, uns motiviert und gezeigt, was schief gelaufen ist. Er wollte, dass wir zumindest die zweite Halbzeit für uns entscheiden. Am Ende haben wir das Spiel noch 4:3 gewonnen. Das werde ich nicht vergessen.

Welche Art von Fußball lässt Dino Toppmöller denn spielen? Die Eintracht kann sich auf jeden Fall auf schönen Fußball freuen. Lange Bälle fand er gar nicht gut. Wir mussten immer hinten rausspielen. Er hat uns auch zig Ideen an die Hand gegeben, wie wir es machen sollen. Hinten passsicher und dann schnell nach vorne – das war seine Spielweise. Es knüpft quasi an den Fußball von Oliver Glasner an.

Wie würden Sie ihn menschlich und fachlich beschreiben? Ich habe ihn auch schon mal sauer erlebt. Aber normalerweise macht er alles erstmal ruhig und mit Köpfchen.