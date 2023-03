Ex-Profi Ioannis Amanatidis: „Ich lasse mich nicht verbiegen”

Herr Amanatidis, Sie haben nach dem holprigen Start der Eintracht unter dem neuen Coach Oliver Glasner in die vergangene Saison im Oktober 2021 gesagt: „Mannschaft und Trainer müssen sich finden. Das braucht einfach seine Zeit. Dann kann man an erfolgreichere Tage anknüpfen.“ Hätten Sie es damals für möglich gehalten, dass das Team sieben Monate später den Europa-League-Pokal gewinnt und am Dienstag in Neapel ein Champions-League-Achtelfinalrückspiel bestreitet? Es war nicht so verkehrt, was ich damals gesagt habe (lacht). Die Mannschaft hatte die Spieler dazu, aber das Verständnis untereinander war nicht so ausgeprägt. Das Größte bei einem Fußballverein ist immer ein Trainerwechsel, weil sich meist die Art und Weise des Spiels ändert. Die wenigsten Vereine haben eine feststehende Philosophie. Wie der FC Barcelona, der wird nie Kick and Rush spielen. Deshalb wird nie ein Trainer eingestellt, der so einen Fußball spielt. Aber bei den meisten Vereinen geht es darum, so zu spielen, wie es der Trainer möchte. Du kannst drei, vier Spielerabgänge kompensieren, aber ein Trainerwechsel ist der größte Einschnitt. Dass es aber so gut läuft bei der Eintracht, hätte niemand gedacht. Das ist schon Wahnsinn.

Sie sind selbst Fußballlehrer geworden. Wie sind Ihre Erfahrungen bei Ihren Trainer-Stationen? Ich war knapp zwei Jahre als Assistent in der Schweiz, in St. Gallen unter Peter Zeidler, den ich aus meiner Stuttgarter Zeit kenne. Da waren wir wahnsinnig erfolgreich mit der jüngsten Mannschaft der Liga. Wir haben die Jungs gut entwickeln können, und heute spielen sie in der deutschen Bundesliga, wie Ermedin Demirovic und Miro Muheim. Danach ging ich zu Paok Saloniki, da ist aber nichts gelaufen. Ich kam zu einem fertigen Trainerteam, was immer etwas schwierig ist, wenn du die Wahl des Vereins bist und nicht des Trainerteams. Nachdem der Trainer zu Palmeiras nach Brasilien gewechselt ist, hatte der Verein die glorreiche Idee, mich offiziell als Cheftrainer auf dem Papier zu befördern, und der U19-Trainer, der keine Lizenz hatte, sollte das Sagen haben. Griechische Verhältnisse eben. Da habe ich gesagt: Ich gebe doch nicht meinen Schein für jemand anderen her. Und die Zusammenarbeit war schnell beendet.