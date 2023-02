Ex-Schalke-Coach Stevens wünscht sich Rückkehr von Tönnies

Gründe für den Ausstieg Tönnies' beim aktuellen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga vor über zwei Jahren gab es allerdings. Nach rassistischen Äußerungen von Tönnies und einem Skandal um den Corona-Ausbruch in seinem Schlacht-Betrieb in Rheda-Wiedenbrück hatte es massive Fan-Proteste gegen den langjährigen Schalke-Boss gegeben. Beim Revierclub war der 66 Jahre alte Fleischfabrikant jahrelang Aufsichtsratsvorsitzender, Teil des Wirtschaftsausschusses und Premium-Sponsor. Tönnies hatte in der Folgezeit immer mal wieder seine vor allem finanzielle Hilfe für Schalke angeboten.