Exklusiv: So ordnet Heidel die Krise von Mainz 05 ein

Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Mainz sicher schon schönere Phasen erlebt. Aber in mehr als 30 Jahren in diesem Geschäft habe ich schon so viel erlebt, da wirft mich das jetzt auch nicht um. Zudem habe ich immer, auch als wir um die europäischen Plätze mitgespielt haben, gesagt, dass es leider auch wieder solche Phasen geben wird. Weil ich weiß: Bei Mainz 05 muss im Endeffekt fast alles passen. Jedes Rädchen muss ins andere greifen, damit wir eine Chance haben, eine sehr gute Saison zu spielen. Wenn das mal nicht der Fall ist, kann es eben passieren, dass wir wie jetzt auch mal unten drinhängen.

Welche Rädchen greifen momentan nicht ineinander?

Ich will nichts schönreden. Wir stehen mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir Verletzungssorgen haben und uns die Spielverläufe nicht unbedingt in die Karten gespielt haben. Da prallen Bälle an den Pfosten, die in anderen Phasen vielleicht ins Tor gegangen wären, wir kassieren einen Ausgleich in der Nachspielzeit, verschießen Elfmeter, machen individuelle Fehler, und so weiter. Aber das Allerwichtigste ist: Wir haben nicht gut gespielt. Das muss man einfach klar sagen. Das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt klammere ich da mal bewusst aus.