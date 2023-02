„Extrem gute Kreativität“: Nagelsmann-Lob für Cancelo

Auch Präsident Herbert Hainer war nach der Pokal-Gala gegen überforderte Mainzer wieder hoffnungsvoll. „Die Mannschaft hat wieder gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Diese Begeisterung und Gier, gewinnen zu wollen, will ich in Wolfsburg wiedersehen“, forderte er. Am Trainer hat er in dieser Mini-Krise nie gezweifelt: „Julian findet immer Lösungen. Ich war überzeugt, dass eine auch diesmal findet.“