Fabian Holland kann 1:3-Niederlage nur „schwer akzeptieren“

Klarer selbst hatte mehrmals die Möglichkeit, mit dem Kopf für ein Tor zu sorgen. Wie in der 44. Minute, als er sich beim Freistoß von Tobias Kempe zuvor mit ihm absprach: „Tobi sagt mir, lauf an den Elferpunkt und der Ball kommt dann auch genau da an. Im Luftkampf ist es dann ein Gerangel und ich muss ihn vielleicht etwas besser setzen. Genauso können wir aber gefährlich sein, wenn Tobi die Bälle reinschlägt. An einem besseren Tag bringe ich den dann aufs Tor und nicht knapp drüber.“