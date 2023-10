Fabian Nürnberger – die Lilien-Überraschung der Saison

Der in Hamburg geborene Linksfuß stand an bislang acht Spieltagen siebenmal im Kader. Sechsmal davon sogar von Beginn an auf dem Feld spielend, fehlte er lediglich in Stuttgart wegen eines Infekts. Unvergessen bleibt der heftige und immer noch unerklärliche Zusammenprall Nürnbergers mit Lilien-Kapitän Fabian Holland während einer Offensivaktion bei der 1:5-Niederlage in Leverkusen. Nürnberger erlitt eine Schädelprellung, konnte sich aber schnell wieder erholen.