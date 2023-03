Fällt Mainz-05-Trainer Bo Svensson gegen Hoffenheim aus?

Mainz. Wenn Mainz 05 am Samstag in der Bundesliga auf die TSG Hoffenheim trifft (15.30 Uhr), ist fraglich, ob Trainer Bo Svensson an der Seitenlinie steht. Der Däne liegt mit einer schweren Erkältung im Bett. Man müsse von Tag zu Tag sehen, wie es dem Trainer gehe, sagte Pressesprecherin Silke Bannick auf Anfrage unserer Zeitung, ob der Däne seine Mannschaft coachen kann. Bei der Pressekonferenz zum Hoffenheim-Spiel, die am Donnerstag ist, vertritt Co-Trainer Babak Keyhanfar seinen Chef.