Familiäre Gründe: Lilien vorerst ohne Torsten Lieberknecht

Darmstadt. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98, Torsten Lieberknecht, wird die Mannschaft aus familiären Gründen in dieser Woche nicht auf das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 vorbereiten. Das teilte der Verein am Montagnachmittag mit. Lieberknecht befindet sich in Absprache mit dem Verein nicht in Darmstadt, sondern ist bei seiner Frau sowie seinen Kindern in der Nähe von Düsseldorf.