Fan-Kolumne zu Mainz 05: Die Seele frisch entstaubt

Mainz. Gerüche können einen Menschen sofort in vergangene Zeiten katapultieren. Es reicht schon, eine knarzende Kiste aufzumachen und plötzlich den Fan-Schal zu finden, der seit Jahren vermisst wurde. Genau so fühlt sich ein Saisonstart an, wenn die Innenstadt plötzlich wieder rot-weiß wird oder man sich in einem Stadion voller rot-weißer Fahnen wiederfindet. Alle 05er:innen kennen das Gefühl, wenn die Fan-Seele frisch entstaubt, wieder stolz in der Öffentlichkeit getragen wird.