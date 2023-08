Fansprecher: Hofmanns Verabschiedung „mutige Entscheidung“

Hofmann hatte vor der Saison eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag für den Wechsel nach Leverkusen für zehn Millionen Euro genutzt. Unter anderem Gladbachs Sportchef Roland Virkus war das übel aufgestoßen. „Es kommt auf die Art und Weise an. Jonas hat uns zugesagt und einen Tag später wieder abgesagt“, hatte Virkus erst in der vergangenen Woche bei einer Talk-Veranstaltung der „Rheinischen Post“ gesagt. „Aber wir wünschen Jonas alles Gute und freuen uns auf das erste Heimspiel.“